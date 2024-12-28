Не простой солдат. ССО показали новую часть заметок ликвидированного КНДРовца

Операторы ССО ликвидировали рядового Гьонга Хонга Джонга. Его записи раскрывают, что КНДР отправила в Россию не простых солдат, а элитных бойцов. Он один из них.

Ликвидированный северокореец написал, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам из-за проступка. Его отправили по приказу Ким Чен Ына.

Силы спецопераций опубликовали третью часть записи из дневника.

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Напомним, Силы специальных операций ранее опубликовали первые части записной книжки убитого в Курской области солдата КНДР.