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Не простой солдат. ССО показали новую часть заметок ликвидированного КНДРовца

Фото: ССО показали новую часть заметок ликвидированного бойца КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы спецопераций показали новую часть заметок бойца КНДР, убитого в Курской области. Выяснилось, что он был не простым солдатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

Операторы ССО ликвидировали рядового Гьонга Хонга Джонга. Его записи раскрывают, что КНДР отправила в Россию не простых солдат, а элитных бойцов. Он один из них.

Ликвидированный северокореец написал, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам из-за проступка. Его отправили по приказу Ким Чен Ына.

Силы спецопераций опубликовали третью часть записи из дневника.

 

скриншот facebook.com/usofcom

Напомним, Силы специальных операций ранее опубликовали первые части записной книжки убитого в Курской области солдата КНДР.

 

КНДР воюет против Украины

Северная Корея ранее передала России артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, а осенью направила войска. Солдаты КНДР участвуют в боевых действиях в Курской области.

ГУР сообщало, что объединенные подразделения КНДР и РФ несут потери. При этом отмечается, что ВСУ смогли взять в плен северокорейского военного.

Подробнее об участии бойцов КНДР в боях и какой это дает эффект на фронте - в материале РБК-Украина.

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