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Не простий солдат. ССО показали нову частину нотаток ліквідованого КНДРівця

Курська область, Субота 28 грудня 2024 11:07
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Не простий солдат. ССО показали нову частину нотаток ліквідованого КНДРівця Фото: ССО показали нову частину нотаток ліквідованого бійця КНДР (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили спецоперацій показали нову частину нотаток бійця КНДР, убитого у Курській області. З'ясувалося, що він був не простим солдатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Оператори ССО ліквідували рядового Гьонга Хонга Джонга. Його записи розкривають, що КНДР відправила до Росії не простих солдатів, а елітних бійців. Він один з них.

Ліквідований північнокореєць написав, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам через провину. Його відправили за наказом Кім Чен Ина.

Сили спецоперацій опублікували третю частину запису з щоденника.

скриншот facebook.com/usofcom

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій раніше опублікували перші частини нотатника вбитого у Курській області солдата КНДР.

КНДР воює проти України

Північна Корея раніше передала Росії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, а восени направила війська. Солдати КНДР беруть участь у бойових діях у Курській області.

ГУР повідомляло, що об'єднані підрозділи КНДР та РФ зазнають втрат. При цьому зазначається, що ЗСУ змогли взяти у полон північнокорейського військового.

Детальніше про участь бійців КНДР у боях та який це дає ефект на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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