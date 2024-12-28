Не простий солдат. ССО показали нову частину нотаток ліквідованого КНДРівця

Сили спецоперацій показали нову частину нотаток бійця КНДР, убитого у Курській області. З'ясувалося, що він був не простим солдатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Оператори ССО ліквідували рядового Гьонга Хонга Джонга. Його записи розкривають, що КНДР відправила до Росії не простих солдатів, а елітних бійців. Він один з них. Ліквідований північнокореєць написав, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам через провину. Його відправили за наказом Кім Чен Ина. Сили спецоперацій опублікували третю частину запису з щоденника. скриншот facebook.com/usofcom Нагадаємо, Сили спеціальних операцій раніше опублікували перші частини нотатника вбитого у Курській області солдата КНДР.