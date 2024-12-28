Не простой солдат. ССО показали новую часть заметок ликвидированного КНДРовца
Силы спецопераций показали новую часть заметок бойца КНДР, убитого в Курской области. Выяснилось, что он был не простым солдатом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.
Операторы ССО ликвидировали рядового Гьонга Хонга Джонга. Его записи раскрывают, что КНДР отправила в Россию не простых солдат, а элитных бойцов. Он один из них.
Ликвидированный северокореец написал, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам из-за проступка. Его отправили по приказу Ким Чен Ына.
Силы спецопераций опубликовали третью часть записи из дневника.
скриншот facebook.com/usofcom
Напомним, Силы специальных операций ранее опубликовали первые части записной книжки убитого в Курской области солдата КНДР.
КНДР воюет против Украины
Северная Корея ранее передала России артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, а осенью направила войска. Солдаты КНДР участвуют в боевых действиях в Курской области.
ГУР сообщало, что объединенные подразделения КНДР и РФ несут потери. При этом отмечается, что ВСУ смогли взять в плен северокорейского военного.
Подробнее об участии бойцов КНДР в боях и какой это дает эффект на фронте - в материале РБК-Украина.
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