Не простой солдат. ССО показали новую часть заметок ликвидированного КНДРовца

Силы спецопераций показали новую часть заметок бойца КНДР, убитого в Курской области. Выяснилось, что он был не простым солдатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

Операторы ССО ликвидировали рядового Гьонга Хонга Джонга. Его записи раскрывают, что КНДР отправила в Россию не простых солдат, а элитных бойцов. Он один из них. Ликвидированный северокореец написал, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам из-за проступка. Его отправили по приказу Ким Чен Ына. Силы спецопераций опубликовали третью часть записи из дневника. скриншот facebook.com/usofcom Напомним, Силы специальных операций ранее опубликовали первые части записной книжки убитого в Курской области солдата КНДР.