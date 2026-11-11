"Простіше тиснути на нас": Зеленський відкинув угоду з виходом України з Донбасу

Україна не готова до угоди, яка передбачає вихід з Донбасу, і не довіряє Путіну. Тиснути на Київ простіше, ніж на Москву, але Україна розраховує, що США разом з Європою знайдуть інший шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції в Дубліні.

Зеленський пояснив, чому від Києва вимагають поступок, а не від Москви.

"Це простий спосіб, як говорити з росіянами: тиснути на нас, щоб ми покинули Донбас, і буде угода. Ми не готові до такої угоди, ми не готові довіряти Путіну", - заявив президент.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що Вашингтон шукатиме інший підхід до завершення війни.

"Звісно, простіше тиснути на нас, але я сподіваюсь, що США знайдуть інший шлях, з Європою. Ми розраховуємо на це", - сказав він.