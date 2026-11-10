"Путін живе в іншій реальності": Зеленський розповів про вкиди делегації РФ на переговорах
Російська делегація на переговорах в Абу-Дабі заявляла про успіхи на фронті, які насправді не мають нічого спільного із реальністю.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.
"Росіяни думають, вони ділилися цим, що вони окупували половину території Донбасу, яку контролюємо ми. Половину, не одне село. І там були військові, розвідка з їхнього боку, вони серйозно про це говорили", - сказав він.
За його словами, українська делегація цьому дивувалася, як можна надавати таку інформацію, коли існує багато способів її перевірити.
"Путін живе в іншій інформації, іншій реальності", - звернув увагу Зеленський.
Він додав, що глава Кремля тому й каже американцям, що йому залишилося 1-2-3 місяці до окупації усієї східної частини України.
"Я теж можу взяти і намалювати картинку та намалювати повний контроль чогось. Але це неправда", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що нещодавно військове командування РФ доповідало російському диктатору Володимиру Путіну про нібито захоплення Добропілля.
Але згодом з'ясувалося, що це була неправда. Зокрема, цей вкид спростував керівник ОП Кирило Буданов.