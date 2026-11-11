"Проще давить на нас": Зеленский отверг соглашение с выходом Украины из Донбасса

Украина не готова к соглашению, предусматривающему выход из Донбасса, и не доверяет Путину. Давить на Киев проще, чем на Москву, но Украина рассчитывает, что США вместе с Европой найдут другой путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Дублине.

Зеленский объяснил, почему от Киева требуют уступок, а не Москвы.

"Это простой способ, как говорить с россиянами: давить на нас, чтобы мы покинули Донбасс, и будет соглашение. Мы не готовы к такому соглашению, мы не готовы доверять Путину", - заявил президент.

В то же время Зеленский выразил надежду, что Вашингтон будет искать другой подход к завершению войны.

"Конечно, проще давить на нас, но я надеюсь, что США найдут другой путь с Европой. Мы рассчитываем на это", - сказал он.