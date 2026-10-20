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Буданов заявив про важкі переговори заради миру та розбив фейк РФ про Добропілля

16:19 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
Буданов заявив про важкі переговори заради миру та розбив фейк РФ про Добропілля Фото: Кирило Буданов, керівник ОП (Getty Images)
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Україна продовжує важкі переговори зі США задля завершення війни з Росією. Наразі важливо, щоб сторони реально оцінювали ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Кирила Буданова в Telegram.

За його словами, стійкий мир потрібен не лише Україні. Тому всі сторони повинні діяти вивірено та користуватися лише правдивою інформацією.

"Об'єктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому ні про яке "захоплення" цього українського міста російськими військами не йдеться", - наголосив Буданов.

Він звернув увагу, що командувач російського угрупування військ "Центр" Андрій Іванаєв свідомо обманює диктатора Володимира Путіна, залякує своїх підопічних і ставить їм нездійсненні завдання продемонструвати захоплення Добропілля за будь-яку ціну.

За словами керівника ОП, жодні фейки не змінять реальності.

Варто зауважити, що сьогодні, 20 листопада, в Осло відбудуться переговори української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським та американською делегацією, до якої увійшли спецпредставники американського президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Фейк про Добропілля

Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор Володимир Путін провів нараду із військовим командуванням.

Йому, як завжди, доповіли про "успіхи" російської армії. Зокрема Путіна запевнили, що Добропілля нібито перейшло під контроль солдатів РФ.

Також главі Кремля відзвітували про "початок" масованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

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