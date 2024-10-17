ua en ru
Чт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ПриватБанк зробив заяву про платіжні картки: може зацікавити пенсіонерів

Україна, Четвер 17 жовтня 2024 12:15
UA EN RU
ПриватБанк зробив заяву про платіжні картки: може зацікавити пенсіонерів Фото: ПриватБанк зробив заяву про платіжні картки (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

ПриватБанк запускає оформлення карт національної платіжної системи "Простір" у всіх відділеннях. Картками можна оплачувати покупки по всій Україні та розраховуватись у мережі Інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram ПриватБанку.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, карти системи "Простір" зацікавлять тих клієнтів, які отримують пенсійні та соціальні виплати від держави.

“Сьогодні у клієнтів банку при оформленні платіжної карти є вибір між картками міжнародних та національної платіжних систем. ПриватБанк випускає картки "Простір" як звичайні картки для виплат, таку картку можна оформити для отримання пенсійних, соціальних виплат та виплат внутрішньо переміщеним особам, чи просто як картку для розрахунків”, - пояснив він.

Що таке "Простір"

"Простір" - державна карткова платіжна система створена Національним банком України. Учасниками системи "Простір" є банки та небанківські установи.

Картками "Простір" можна користуватися по всій Україні, оплачувати комунальні послуги, таксі, здійснювати покупки через інтернет, знімати готівку в банкоматах, касах банків та через POS-термінали, а також робити перекази коштів на інші картки українських банків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні запустили проект Національного кешбеку за покупки вітчизняних товарів. Перші нарахування українці отримають вже у жовтні. Кошти надходитимуть на спеціальні карти і витратити їх можна на кіно, спортзал, комуналку тощо. При цьому є ліміт - сума нарахувань не може перевищувати 3 тисячі гривень.

Читайте також, у яких країнах українці можуть отримати картки ПриватБанку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк картки
NEWS
Зеленський розповів про обіцянку Байдена щодо зброї
Зеленський розповів про обіцянку Байдена щодо зброї
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи