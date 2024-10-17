ПриватБанк зробив заяву про платіжні картки: може зацікавити пенсіонерів

ПриватБанк запускає оформлення карт національної платіжної системи "Простір" у всіх відділеннях. Картками можна оплачувати покупки по всій Україні та розраховуватись у мережі Інтернет.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, карти системи "Простір" зацікавлять тих клієнтів, які отримують пенсійні та соціальні виплати від держави.

“Сьогодні у клієнтів банку при оформленні платіжної карти є вибір між картками міжнародних та національної платіжних систем. ПриватБанк випускає картки "Простір" як звичайні картки для виплат, таку картку можна оформити для отримання пенсійних, соціальних виплат та виплат внутрішньо переміщеним особам, чи просто як картку для розрахунків”, - пояснив він.

Що таке "Простір"

"Простір" - державна карткова платіжна система створена Національним банком України. Учасниками системи "Простір" є банки та небанківські установи.

Картками "Простір" можна користуватися по всій Україні, оплачувати комунальні послуги, таксі, здійснювати покупки через інтернет, знімати готівку в банкоматах, касах банків та через POS-термінали, а також робити перекази коштів на інші картки українських банків.