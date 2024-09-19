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ПриватБанк розширює міжнародну доставку карток: додано 8 нових країн

Четвер 19 вересня 2024 16:02
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ПриватБанк розширює міжнародну доставку карток: додано 8 нових країн Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ПриватБанк розширив міжнародну доставку своїх карток. Тепер українці ще восьми країнах світу зможуть безплатно отримати банківські картки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

До переліку нових країн входять Бельгія, Болгарія, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Ця послуга є безкоштовною до кінця 2024 року для клієнтів, які відкрили нову цифрову картку або перевипустили діючу через Приват24. Замовити доставку просто: спочатку потрібно оформити віртуальну картку, а потім у меню "Усі картки" обрати доставку пластикової версії.

Крім того, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх карток, що дозволяє їх безперешкодно використовувати для оплат та зняття готівки.

Картки ПриватБанку

З червня 2023 року клієнти ПриватБанку можуть замовляти нові пластикові картки через Приват24 і отримувати їх доставкою “Новою поштою”.

До кінця 2024 року ПриватБанк безкоштовно надсилатиме перевипущені або нові картки "Новою поштою".

У серпні банк продовжив термін дії всіх своїх карток на 24 місяці, що дозволяє клієнтам користуватися ними ще два роки після закінчення терміну, зазначеного на картці.

ПриватБанк залишається лідером на ринку, обслуговуючи понад половину всіх активних банківських карток в Україні - це 26,6 мільйона карток.

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