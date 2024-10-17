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ПриватБанк сделал заявление о платежных картах: может заинтересовать пенсионеров

Украина, Четверг 17 октября 2024 12:15
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ПриватБанк сделал заявление о платежных картах: может заинтересовать пенсионеров Фото: ПриватБанк сделал заявление о платежных картах (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

ПриватБанк запускает оформление карт национальной платежной системы "Простір" во всех отделениях. Карточками можно оплачивать покупки по всей Украине и рассчитываться в Интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ПриватБанку.

По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, карточки системы "Простір" заинтересуют тех клиентов, которые получают пенсионные и социальные выплаты от государства.

“Сегодня у клиентов банка при оформлении платежной карты есть выбор между картами международных и национальной платежных систем. ПриватБанк выпускает карты "Простір" как обычные карты для выплат, такую ​​карту можно оформить для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутренне перемещенным лицам, или просто как карту для расчетов”, - объяснил Дмитрий.

Что такое "Простір"

"Простір" - государственная карточная платежная система созданная Национальным банком Украины. Участниками системы "Простір" являются банки и небанковские учреждения.

Карточками "Простір" можно пользоваться по всей Украине, оплачивать коммунальные услуги, такси, совершать покупки через интернет, снимать наличные в банкоматах, кассах банков и через POS-терминалы, а также делать переводы средств на другие карты украинских банков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине запущен проект Национального кэшбека за покупки отечественных товаров. Первые начисления украинцы получат уже в октябре. Средства будут поступать на специальные карты и потратить их можно на кино, спортзал, коммуналку и т.д. При этом есть лимит – сумма начислений не может превышать 3 тысяч гривен.

Читайте также, в каких странах украинцы могут получить карты ПриватБанка.

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