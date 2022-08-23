Простая школьная формула. Зеленский рассказал, как закончить войну быстрее

"Если быть совсем прагматичным, я бы сказал так: эта война стоит дорого. Стоимость высокая. Для нас - самая дорогая, потому что люди", - сказал он.

Президент добавил, что чем длиннее эта война, тем она дороже. Для Украины ее стоимость заключается в человеческом потенциале, для Европы - в экономике.

"Короткая война - она же дешевле, если все прагматичны в мире... Дешевле закончить раньше. Закончить пораньше - дать оружие нам. Вот такая очень простая школьная формула", - сказал он.

По словам президента, влияние российской войны на себе уже ощутили некоторые европейские страны. Третьи государства пока еще столкнулись с последствиями агрессии РФ, но из-за блокирования Черноморского побережья, там может быть голод. Азиатские страны почувствуют влияние войны чуть позже.

Зеленский отметил, что самая дорогая цена будет для России, но она почувствует ее последней. Однако, по его словам, эта цена будет исторической.