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Зеленский о переговорах с Россией: и речи быть не может

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 19:01
Зеленский о переговорах с Россией: и речи быть не может Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

О переговорах с Россией, учитывая то, как "все происходит" не может быть и речи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время открытия второго саммита Крымской платформы.

"Все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может. Нарративы, которые Россия пускает о том, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно... Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, которые сопровождаются кровавыми убийствами и насилием, говорит всем, что они никакие переговоры не видят, кроме "таких", - сказал он.

По его словам, о переговорах россияне не думают и никогда не думали.

"Они приняли решение оккупировать нашу страну", - констатировал президент.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал организацию встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина целью Анкары.

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