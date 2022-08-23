Зеленский о переговорах с Россией: и речи быть не может

О переговорах с Россией, учитывая то, как "все происходит" не может быть и речи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время открытия второго саммита Крымской платформы.

"Все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может. Нарративы, которые Россия пускает о том, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно... Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, которые сопровождаются кровавыми убийствами и насилием, говорит всем, что они никакие переговоры не видят, кроме "таких", - сказал он.

По его словам, о переговорах россияне не думают и никогда не думали.

"Они приняли решение оккупировать нашу страну", - констатировал президент.