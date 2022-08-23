Проста шкільна формула. Зеленський розповів, як завершити війну швидше

"Якщо бути зовсім прагматичним, я би сказав так: ця війна коштує дорого. Вартість висока. Для нас - найдорожча, бо люди", - сказав він.

Президент додав, що чим довша ця війна, тим вона дорожча. Для України її вартість полягає у людському потенціалі, для Європи - в економіці.

"Коротша війна - вона ж дешевша, якщо всі прагматичні у світі... Дешевше закінчити раніше. Закінчити раніше - дати зброю нам. От така дуже проста шкільна формула", - сказав він.

За словами президента, вплив російської війни на собі вже відчули деякі європейські країни. Треті держави поки ще стикнулися з наслідками агресії РФ, але через блокування Чорноморського узбережжя, там може бути голод. Азійські країні відчують вплив війни трохи пізніше.

Зеленський зазначив, що найдорожча ціна буде для Росії, але вона відчує її останньою. Проте, за його словами, ця ціна буде історичною.