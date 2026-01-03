ua en ru
Prosperity Framework: Україна з партнерами погодила пакет економічного процвітання

Субота 03 січня 2026 16:32
UA EN RU
Prosperity Framework: Україна з партнерами погодила пакет економічного процвітання Фото: міністр економіки, довкілля та міського господарства Олексій Соболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олена Чернякова

Україна разом із міжнародними партнерами напрацювала та погодила так званий Prosperity Framework - пакет економічного процвітання, який є складовою безпекових і майбутніх мирних угод.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр економіки, довкілля та міського господарства Олексій Соболєв на брифінгу в Офісі президента після зустрічі з радниками з питань національної безпеки.

"Ми останніми тижнями разом з американською стороною, разом з Світовим Банком і групою Світового Банку напрацьовували документ, який каже, скільки необхідно капіталу для того, щоб відбудувати Україну і сильно наростити економічний рост до України, щоб Україна була самодостатня і люди поверталися в Україну", - сказав міністр.

Зокрема, було обговорено, які джерела для цього вже сьогодні, які можуть виникнути в наступні 10 років, а також звідки взяти приватні джерела, публічні джерела, а також змішані джерела такого капіталу. І зокрема, через які інструменти цей капітал може надходити в Україну.

Тобто, це інструменти, які вже існують, такі як інвестиційні фонди і спеціальні програми, так і інструменти, які потрібно разом побудувати. За словами міністра, це все йде разом з безпековою рамкою.

Резюмуючи інформацію щодо погодження Prosperity Framework, Соболєв додав, що у вівторок план обговорять з американською стороною.

"Зараз в нас була сесія з безпековими координаторами і цей план ми погодили і ми домовилися далі з ними співпрацювати. Наступні зустрічі будуть вже в Парижі, вже в у вівторок для того, щоб напрацювати спільний план вже зі Штатами, з європейськими країнами, і ще і Канадою, і Нордік", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україні для відновлення та економічного розвитку на наступне десятиліття потрібно близько 800 млрд доларів.

Вона розповіла, що протягом останніх тижнів Україна і США активно обговорювали подальші кроки в умовах військової економіки та перехід до довгострокового процвітання.

