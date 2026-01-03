ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Prosperity Framework: Украина с партнерами согласовала пакет экономического процветания

Суббота 03 января 2026 16:32
UA EN RU
Prosperity Framework: Украина с партнерами согласовала пакет экономического процветания Фото: министр экономики, окружающей среды и городского хозяйства Алексей Соболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елена Чернякова

Украина вместе с международными партнерами наработала и согласовала так называемый Prosperity Framework - пакет экономического процветания, который является составляющей безопасности и будущих мирных соглашений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр экономики, окружающей среды и городского хозяйства Алексей Соболев на брифинге в Офисе президента после встречи с советниками по вопросам национальной безопасности.

"Мы в последние недели вместе с американской стороной, вместе с Всемирным Банком и группой Всемирного Банка нарабатывали документ, который говорит, сколько необходимо капитала для того, чтобы отстроить Украину и сильно нарастить экономический рост в Украину, чтобы Украина была самодостаточна и люди возвращались в Украину", - сказал министр.

В частности, было обсуждено, какие источники для этого уже сегодня, которые могут возникнуть в следующие 10 лет, а также откуда взять частные источники, публичные источники, а также смешанные источники такого капитала. И в частности, через какие инструменты этот капитал может поступать в Украину.

То есть, это инструменты, которые уже существуют, такие как инвестиционные фонды и специальные программы, так и инструменты, которые нужно вместе построить. По словам министра, это все идет вместе с рамкой безопасности.

Резюмируя информацию относительно согласования Prosperity Framework, Соболев добавил, что во вторник план обсудят с американской стороной.

"Сейчас у нас была сессия с координаторами по безопасности и этот план мы согласовали и мы договорились дальше с ними сотрудничать. Следующие встречи будут уже в Париже, уже во вторник для того, чтобы наработать совместный план уже со Штатами, с европейскими странами, и еще и Канадой, и Нордик", - резюмировал он.

Напомним, сегодня премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украине для восстановления и экономического развития на следующее десятилетие нужно около 800 млрд долларов.

Она рассказала, что в течение последних недель Украина и США активно обсуждали дальнейшие шаги в условиях военной экономики и переход к долгосрочному процветанию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины Война в Украине мирный план США
Новости
Зеленский предложил Шмыгаля на должность министра энергетики
Зеленский предложил Шмыгаля на должность министра энергетики
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем