Prosperity Framework: Украина с партнерами согласовала пакет экономического процветания
Украина вместе с международными партнерами наработала и согласовала так называемый Prosperity Framework - пакет экономического процветания, который является составляющей безопасности и будущих мирных соглашений.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр экономики, окружающей среды и городского хозяйства Алексей Соболев на брифинге в Офисе президента после встречи с советниками по вопросам национальной безопасности.
"Мы в последние недели вместе с американской стороной, вместе с Всемирным Банком и группой Всемирного Банка нарабатывали документ, который говорит, сколько необходимо капитала для того, чтобы отстроить Украину и сильно нарастить экономический рост в Украину, чтобы Украина была самодостаточна и люди возвращались в Украину", - сказал министр.
В частности, было обсуждено, какие источники для этого уже сегодня, которые могут возникнуть в следующие 10 лет, а также откуда взять частные источники, публичные источники, а также смешанные источники такого капитала. И в частности, через какие инструменты этот капитал может поступать в Украину.
То есть, это инструменты, которые уже существуют, такие как инвестиционные фонды и специальные программы, так и инструменты, которые нужно вместе построить. По словам министра, это все идет вместе с рамкой безопасности.
Резюмируя информацию относительно согласования Prosperity Framework, Соболев добавил, что во вторник план обсудят с американской стороной.
"Сейчас у нас была сессия с координаторами по безопасности и этот план мы согласовали и мы договорились дальше с ними сотрудничать. Следующие встречи будут уже в Париже, уже во вторник для того, чтобы наработать совместный план уже со Штатами, с европейскими странами, и еще и Канадой, и Нордик", - резюмировал он.
Напомним, сегодня премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украине для восстановления и экономического развития на следующее десятилетие нужно около 800 млрд долларов.
Она рассказала, что в течение последних недель Украина и США активно обсуждали дальнейшие шаги в условиях военной экономики и переход к долгосрочному процветанию.