Головна » Новини » Політика

Скільки коштів потрібно Україні для відновлення та розвитку після війни? Підрахунки уряду

Україна, Субота 03 січня 2026 15:43
Скільки коштів потрібно Україні для відновлення та розвитку після війни? Підрахунки уряду Фото: Юлія Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Наталія Кава, Олена Чернякова

Фінансові потреби України для відновлення та економічного розвитку на наступне десятиліття оцінюються у близько 800 мільярдів доларів США.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко розповіла відкриваючи економічний блок переговорів з європейськими партнерами у Києві.

За її словами, протягом останніх тижнів українська команда активно обговорювала зі Сполученими Штатами подальші кроки в умовах воєнної економіки та перехід до довгострокового добробуту й безпеки.

"Ми маємо, багато установ зробили системну роботу в рамках платформи донорів, зокрема Світовий банк, щодо оцінки потреби реконструкції та відновлення. Тут вже були залучені ключові установи, які підтверджують надійність їхнього підходу, зокрема, Всесвітній банк, BlackRock, також Казначейство США", - зазначила вона.

За результатами співпраці було розроблено рамки українського добробуту, в яких чітко визначені потреби, передумови, механізми та напрями інвестицій на найближчі десять років.

"З погляду сьогоднішнього, фінансові потреби для української сторони величезні. Вони становлять 800 мільярдів доларів, це передбачає макрофінансову стабільність, компенсацію за втрати, потреби реконструкції, відбудови та фінансування для економічного зростання. Це не вміщає фінанси на оборону", - розповіла вона.

Прем’єр-міністер наголосила, що ефективні гарантії безпеки можуть з часом зменшити фінансові потреби, адже безпека є базовою передумовою економічного відновлення. Окремо вона підкреслила, що макрофінансова стабільність є ключовою умовою для залучення інвестицій та підвищення інвестиційної привабливості України.

Відновлення України

10 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США провели перші переговори щодо післявоєнного відновлення країни та розпочали підготовку відповідного документа.

За його словами, у зустрічі, зокрема, взяв участь генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк. Обговорювали ключові напрями відбудови та можливі механізми їх реалізації. Пізніше Свириденко підтвердила, що робота над економічним планом із США триває за участі однієї з найбільших інвестиційних компаній світу - BlackRock.

Зеленський також зазначив, що під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом особливу увагу приділили економічному відновленню України та створенню робочих місць.

За його словами, план відновлення охоплює всю територію країни та передбачає підготовку кількох стратегічних документів, об’єднаних у так званий Prosperity Package - пакет економічного відновлення України.

Сполучені Штати Америки Юлія Свириденко Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
