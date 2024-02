Прослужить 15 років. SpaceX вивів на орбіту новий супутник зв'язку

Ракету Falcon 9 запустили з 40-го стартового майданчика бази американських Космічних сил у Флориді о 22:11 за Києвом. Приблизно через 34 хвилини супутник був виведений на геоперехідну орбіту.

Супутник за планом забезпечить передачу сигналу на території Індонезії, Індії та районами Південної та Південно-Східної Азії, що межують з ними. Очікується, що він прослужить 15 років.

Falcon 9 vertical at pad 40 ahead of today's launch of @Telkomsat Merah Putih 2 mission. Двома годинами опадів на 3:11 ET, і погода є 95% favorable for liftoff → https://t.co/bJFjLCilmc pic.twitter.com/lqrl1rIUXI — SpaceX (@SpaceX) 20 лютого