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Прослужить 15 років. SpaceX вивів на орбіту новий супутник зв'язку

Фото: SpaceX вивів на орбіту новий супутник зв'язку (twitter.com/SpaceX)
Автор: Владислав Прийменко

Компанія SpaceX успішно вивела на орбіту індонезійський супутник Merah Putih 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку SpaceX у соціальній мережі Twitter.

Ракету Falcon 9 запустили з 40-го стартового майданчика бази американських Космічних сил у Флориді о 22:11 за Києвом. Приблизно через 34 хвилини супутник був виведений на геоперехідну орбіту.

Супутник за планом забезпечить передачу сигналу на території Індонезії, Індії та районами Південної та Південно-Східної Азії, що межують з ними. Очікується, що він прослужить 15 років.

 

 

Супутник Merah Putih 2

Merah Putih 2 – це другий супутник зв'язку, побудований для PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), індонезійського оператора супутникового зв'язку.

Супутник названий на честь національного прапора Індонезії, який містить червоний та білий кольори.

Раніше ми писали, що SpaceX запустила міжпланетну станцію до місяця.

SpaceX наприкінці минулого року запустила ракету з двома військовими супутниками Німеччини.

 

 

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