RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прослужит 15 лет. SpaceX вывел на орбиту новый спутник связи

Фото: SpaceX вывел на орбиту новый спутник связи (twitter.com/SpaceX)
Автор: Владислав Прийменко

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту индонезийский спутник Merah Putih 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу SpaceX в социальной сети Twitter.

Ракету Falcon 9 запустили с 40-й стартовой площадки базы американских Космических сил во Флориде в 22:11 по Киеву. Спустя примерно 34 минуты спутник был выведен на геопереходную орбиту.

Спутник по плану обеспечит передачу сигнала на территории Индонезии, Индии и граничащих с ними районами Южной и Юго-Восточной Азии. Ожидается, что он прослужит 15 лет.

 

 

Спутник Merah Putih 2

Merah Putih 2 - это второй спутник связи, построенный для PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), индонезийского оператора спутниковой связи.

Спутник назван в честь национального флага Индонезии, который содержит красный и белый цвета.

Ранее мы писали, что SpaceX запустила к луне межпланетную станцию.

К слову, SpaceX в конце прошлого года запустила ракету с двумя военными спутниками Германии

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX