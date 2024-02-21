Прослужит 15 лет. SpaceX вывел на орбиту новый спутник связи

Ракету Falcon 9 запустили с 40-й стартовой площадки базы американских Космических сил во Флориде в 22:11 по Киеву. Спустя примерно 34 минуты спутник был выведен на геопереходную орбиту.

Спутник по плану обеспечит передачу сигнала на территории Индонезии, Индии и граничащих с ними районами Южной и Юго-Восточной Азии. Ожидается, что он прослужит 15 лет.

Спутник Merah Putih 2

Merah Putih 2 - это второй спутник связи, построенный для PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), индонезийского оператора спутниковой связи.

Спутник назван в честь национального флага Индонезии, который содержит красный и белый цвета.

Ранее мы писали, что SpaceX запустила к луне межпланетную станцию.

К слову, SpaceX в конце прошлого года запустила ракету с двумя военными спутниками Германии