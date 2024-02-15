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SpaceX запустив до Місяця міжпланетну станцію Nova-C

Четвер 15 лютого 2024 09:10
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SpaceX запустив до Місяця міжпланетну станцію Nova-C Фото: SpaceX запустив до Місяця міжпланетну станцію Nova-C (twitter.com/SpaceX)
Автор: Валерія Поліщук

Зонд Odysseus компанії Intuitive Machines піднявся на борту ракети SpaceX Falcon 9. Він спробує здійснити першу успішну посадку на Місяць американського космічного апарату з моменту завершення програми "Аполлон" понад 50 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Science et Vie.

Космічний зонд Odysseus компанії Intuitive Machines сьогодні вранці піднявся в повітря і попрямував до Місяця. Ракета Falcon 9 піднялася в повітря з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді о 8:05 ранку за київським часом.

Це був 18-й політ для цієї ракети-носія, яка повернулася на посадку в зону 1 на космодромі на мисі Канаверал о 8:13.

Космічний апарат Odysseus переходить на навколомісячну орбіту, щоб почати подорож до Місяця. Посадка на Місяць запланована на 22 лютого.

У разі успіху Nova-C (IM-1) стане першою американською місією, яка успішно повернулася на Місяць після завершення програми "Аполлон" 1972 року.

Раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із двома розвідувальними супутниками Міністерства оборони Німеччини. У рамках місії SARah-2 було відправлено двох розвідувальних супутників із синтезованою апертурою для німецьких військових.

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