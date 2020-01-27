ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Після прослуховування Гончарука посилилося питання безпеки, - Монастирський

Новини » Політика     27.01.2020 - 10:44
Після прослуховування Гончарука посилилося питання безпеки, - Монастирський
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Монастирський назвав наслідки від записів з Гончаруком

Після прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука посилилося питання безпеки у високих кабінетах. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

Монастирський зазначив, що зараз у нас йде діджіталізація і більшість документів зараз "в планшеті".

"Питання безпеки у високих кабінетах, безумовно, посилилось. Якщо раніше до цього ставилися вільно: мобільний, без мобільного, яка різниця, то зараз ставляться більш серйозно. Наскільки це буде довго, подивимося", - заявив він.

За його словами, найбільший збиток, який завдали ці записи це те, що вони дали суспільству привід засумніватися в роботі міністрів і прем'єра.

"І не тільки суспільству, але і інвесторам. Вони повинні в найближчі місяці переконатися, що всі ці плани є не тільки текстами на папері, а реальними кроками, які втілюються в життя", - заявив він.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав заяву і вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавірусу Гончарук оцінив стан "Укрзалізниці"
Новини України прослушкаОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся