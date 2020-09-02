ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Прослушка звонков на заказ: во Львовской области будут судить полицейскую

Автор: Андрей Козловский

Во Львовской области в суд направили обвинительный акт в отношении старшего инспектора сектора дознания одного из отделов полиции, которая организовывала прослушку звонков на заказ. В случае доказательства вины женщине грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 месяцев или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

“Досудебным расследованием установлено, что правоохранительница незаконно собирала и передавала третьим лицам по их заказу конфиденциальную информацию в отношении граждан, а именно информацию об их телефонных звонках”, - отметили в ведомстве.

Следователь также подделывала протоколы допроса лиц, куда вносила номера телефонов, которые ее интересовали, и в дальнейшем подавала такие протоколы в суд с целью получения разрешения на доступ к конфиденциальной информации мобильных операторов. В дальнейшем, получив разрешение суда, она осуществляла доступ к конфиденциальной информации и передавала заказчикам.

Полицейская обвиняется по ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним, подполковника СБУ будут судить за незаконное прослушивание граждан.

Также сообщалось, что Офис президента планирует на законодательном уровне приравнять публикацию разговоров чиновников до уголовного преступления.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГБР