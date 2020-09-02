Прослушка звонков на заказ: во Львовской области будут судить полицейскую

Во Львовской области в суд направили обвинительный акт в отношении старшего инспектора сектора дознания одного из отделов полиции, которая организовывала прослушку звонков на заказ. В случае доказательства вины женщине грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 месяцев или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

“Досудебным расследованием установлено, что правоохранительница незаконно собирала и передавала третьим лицам по их заказу конфиденциальную информацию в отношении граждан, а именно информацию об их телефонных звонках”, - отметили в ведомстве.

Следователь также подделывала протоколы допроса лиц, куда вносила номера телефонов, которые ее интересовали, и в дальнейшем подавала такие протоколы в суд с целью получения разрешения на доступ к конфиденциальной информации мобильных операторов. В дальнейшем, получив разрешение суда, она осуществляла доступ к конфиденциальной информации и передавала заказчикам.

Полицейская обвиняется по ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Напомним, подполковника СБУ будут судить за незаконное прослушивание граждан.

Также сообщалось, что Офис президента планирует на законодательном уровне приравнять публикацию разговоров чиновников до уголовного преступления.