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Прослушка дзвінків на замовлення: у Львівській області судитимуть поліцейську

Автор: Андрій Козловський

У Львівській області до суду скерували обвинувальний акт щодо старшого інспектора сектору дізнання одного з відділів поліції, яка організовувала прослушку дзвінків на замовлення. У разі доведення вини, жінці загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк від 3 до 5 років.

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Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронниця незаконно збирала та передавала третім особам за їх замовленням конфіденційну інформацію щодо громадян, а саме інформацію щодо їх телефонних дзвінків”, - зазначили у відомстві.

Слідча також підробляла протоколи допиту осіб, куди вносила номери телефонів, які її цікавили, та надалі подавала такі протоколи до суду з метою отримання дозволу на доступ до конфіденційної інформації мобільних операторів. У подальшому, отримавши дозвіл суду, вона здійснювала доступ до конфіденційної інформації та передавала замовникам.

Поліцейська обвинувачується за ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагадаємо, підполковника СБУ будуть судити через незаконне прослуховування громадян.

Також повідомлялося, що Офіс президента планує на законодавчому рівні прирівняти публікацію розмов чиновників до кримінального злочину.

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