ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Подполковника СБУ будут судить из-за незаконной "прослушки" граждан

Украина, Среда 26 августа 2020 22:12
Подполковника СБУ будут судить из-за незаконной "прослушки" граждан
Фото: сотрудник СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины. Его обвиняют в незаконной "прослушке" телефонных разговоров граждан.

Об этом сообщает пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Обвинительный акт по ч.2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды).

"Сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров... В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В дальнейшем он продавал разговоры посторонним лицам, требуя за это 25 тысяч грн взятки.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве и Киевской области задержали банду, которая пыталась продать незаконный мощный комплекс для "прослушки" за 480 тысяч евро.

Также сообщалось, что Офис президента планирует на законодательном уровне приравнять публикацию разговоров чиновников к уголовному преступлению.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Служба безопасности УкраиныпрослушкаСуд
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь