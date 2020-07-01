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В Офисе президента хотят наказывать за публикацию прослушки чиновников

Новости » Политика     01.07.2020 - 14:05
В Офисе президента хотят наказывать за публикацию прослушки чиновников
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Глава ОП хочет приравнять такие действия к уголовному преступлению

Офис президента намерен на законодательном уровне приравнять публикацию разговоров чиновников к уголовному преступлению. Для этого будет разработан соответствующий проект закона.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Washington Post.

По его словам, администрация президента воспринимает публикацию таких разговоров "как прямое нарушение национальной безопасности страны". Озвученная инициатива должна положить конец такой "злонамеренной практике", объяснил Ермак.

Глава ОП отметил, что обнародование прослушек в свое время испортило репутацию не одному президенту, а олигархов заставляло убегать из Украины.

"Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным действием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", - добавил Ермак.

Издание отмечает, что такая инициатива может успокоить международных дипломатов, встревоженных тем, что в Украине, по-видимому, трудно сохранять конфиденциальность разговоров на высоком уровне.

Напомним, с начала года в Украине произошло несколько скандалов, причинами которых стала прослушка высокопоставленных чиновников.

В январе неизвестные выложили в сеть запись разговора тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука.

В апреле "задело" и самого Андрея Ермака: нардеп Гео Лерос опубликовал аудио разговора брата главы ОП - Дениса Ермака, где тот обсуждал назначение на различные должности в госорганах.

В мае были обнародованы так называемые "пленки Деркача", на которых предположительно слышно телефонный разговор между Петром Порошенко и Джо Байденом.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины прослушкаОфис президента
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