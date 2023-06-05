Прославляв окупантів. Клірик УПЦ МП у Харківській області отримав підозру

Служба безпеки повідомила про підозру клірику УПЦ МП у Харківській області, який публічно підтримував агресію Росії та прославляв окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як зазначається, під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів.

Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ у Харківській області, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами РФ. Невдовзі разом із сім’єю оселився на території країни-агресора.

Уже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав "війною всього світу з руським миром". Однією з перших це відео розмістила на власному Telegram-каналі прокремлівська партія РФ "Єдина Росія".

Згодом "виступ" клірика "підхопили" інші численні пропагандистські медіаресурси країни-агресора, у тому числі центральні канали "РосТБ".

Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ МП. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Діяльність УПЦ МП в Україні

У грудні 2022 року правоохоронці провели низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у різних областях України та знайшла докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Після цього президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. У низці областей України заборонили діяльність УПЦ МП та позбавили їх права користуватися земельними ділянками.

Нагадаємо, настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Також СБУ повідомила про підозру митрополиту і секретарю Овруцько-Коростенської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Житомирській області. Вони виробляли та розповсюджували агітаційні матеріали, які провокували релігійну ворожнечу.

До того ж нещодавно в Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату.