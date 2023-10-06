"З початку березня 2022 року правоохоронець кілька місяців переховувався на окупованій території Маріупольського району Донецької області. Згодом він самостійно звернувся до так званого "МВС "ДНР" з проханням взяти його на "службу", - пише пресслужба.

Зрадника призначили на посаду до одного з підрозділів. Вже в січні 2023 року він зі зброю в руках чергував на блокпості на тимчасово окупованій території Волноваського району. Зокрема брав участь в бойових діях проти наших військових.

Засудженого було затримано неподалік селища Нескучне Волноваського району. вже в червні 2023 року.

Фото: Просився на "службу" до росіян. Суд виніс вирок дезертиру-зраднику (dbr.gov.ua)

Також виявилось, що чоловік кілька років тому отримав російський триколор, коли перебував на території країни-терориста на заробітках.

"Обвинувачений повністю розкаявся та визнав свою вину. Амур-Нижньодніпровський суд міста Дніпропетровська визнав його винним у державній зраді та дезертирстві", - додає ДБР.