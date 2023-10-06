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Просился на "службу" к россиянам. Суд вынес приговор дезертиру-изменнику

Фото: Просился на "службу" к россиянам. Суд вынес приговор дезертиру-изменнику (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Дезертир-предатель, который бежал на временно оккупированную территорию Украины и воевал против наших воинов на стороне террористов, приговорен к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"С начала марта 2022 года правоохранитель несколько месяцев скрывался на оккупированной территории Мариупольского района Донецкой области. Впоследствии он самостоятельно обратился в так называемое "МВД "ДНР" с просьбой взять его на "службу", - пишет пресс-служба. 

Предателя назначили на должность в одно из подразделений. Уже в январе 2023 года он с оружием в руках дежурил на блокпосту на временно оккупированной территории Волновахского района. В частности участвовал в боевых действиях против наших военных. 

Осужденный был задержан недалеко от поселка Нескучное Волновахского района. уже в июне 2023 года.

 

Фото: Просился на "службу" к россиянам. Суд вынес приговор дезертиру-изменнику (dbr.gov.ua)

Также оказалось, что мужчина несколько лет назад получил российский триколор, когда находился на территории страны-террориста на заработках. 

"Обвиняемый полностью раскаялся и признал свою вину. Амур-Нижнеднепровский суд города Днепропетровска признал его виновным в государственной измене и дезертирстве", - добавляет ГБР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд также недавно вынес приговор бывшей сотруднице Херсонского СИЗО, которая во время оккупации региона сотрудничала с Россией.

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