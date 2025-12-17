Просив захисту? Орбан розповів про лист до Путіна щодо заморожених активів РФ

За його словами, у відповіді йшлося про те, що позицію Угорщини з цього питання буде взято до уваги.

Під час перельоту до Брюсселя Орбан розповів, що у листі до Путіна цікавився, як саме Росія відреагує, якщо ЄС ухвалить рішення спрямувати заморожені російські кошти на так звану "репараційну позику" для України, а також чи враховуватимуться думки окремих держав-членів союзу.

Очільник угорського уряду зазначив, що отримав відповідь про "жорстку" реакцію Росії, водночас із запевненням, що голоси окремих країн у цьому питанні не залишаться поза увагою.

Він знову наголосив, що Будапешт виступає проти використання російських активів, заморожених у ЄС, вважаючи такий крок черговим етапом ескалації.

Крім того, Орбан оприлюднив допис у соцмережі X, у якому заявив, що Євросоюз нібито позбавив Угорщину її прав і порушив принцип "лояльної співпраці" під час обговорення санкцій, через що він більше не вважає цей принцип обов’язковим для своєї країни.