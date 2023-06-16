Макрон прийме наслідного принца Саудівської Аравії. Проситиме вплинути на РФ, - Politico

За словами чиновника президентського палацу, Макрон закликатиме главу уряду Саудівської Аравії використати свій вплив на Росію.

Щодо війни в Україні Саудівська Аравія в минулому займала неоднозначну позицію: країна голосувала за резолюції ООН, що засуджують російську агресію, але водночас чинила опір закликам США збільшити видобуток нафти, що зменшило б нафтові доходи рф.

Видання зазначає, що наразі Саудівська Аравія продемонструвала, що вона "зрушила з місця" в цьому питанні.

"Ми просимо... щоб (Саудівська Аравія - ред.) допомогла нам прискорити українську перемогу, яка призведе до переговорів між Україною і Росією... На підставі розмов ми знаємо, що вони поділяють це бачення", - сказав чиновник з Єлисейського палацу.

Переговори між Макроном і бін Салманом також будуть присвячені відновленню відносин між Саудівською Аравією та Іраном і тому, як вони можуть допомогти вирішити напруженість у Лівані.

Позиція Саудівської Аравії щодо України

У травні президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії обговорив українську формулу миру. Він відзначив участь країни у поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених.

Після візиту українського президента Володимира Зеленського та його звернення до лідерів Ліги арабських держав, Саудівська Аравія заявила про нейтралітет щодо війни Росії проти України.

Раніше уряд Саудівської Аравії ухвалив рішення виділити для України пакет гуманітарної допомоги вартістю 400 млн доларів.

Водночас Саудівська Аравія планує зменшити видобуток нафти, знаючи, що це збільшить доходи Росії та послабить тиск санкцій на Кремль.