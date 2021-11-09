У Лукашенко есть начальник в Москве: Польша призвала бороться с возрождением Российской Империи

По словам премьер-министра Республики Польши Матеуша Моравецкого, последнее нападение Лукашенко свидетельствует о том, что у него есть руководитель в Москве. Страна призвала противостоять восстановлению Российской Империи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Twitter-аканут канцелярии премьер-министра.

"Это последнее нападение Лукашенко, который имеет руководителя в Москве, показывает решимость сценария возрождение Российской Империи, которому мы должны противостоять изо всех сил", - заявил Моравецкий.

Как отметил премьер, поведение Лукашенко свидетельствует о том, что в Кремле реализуют сценарий восстановления Российской Империи.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что премьер-министр Польши Моравецкий положил всю ответственность за миграционный кризис на Александра Лукашенко.

Лукашенко, со своей стороны, заверил в том, что страна не планирует воевать с Польшей, впрочем упрекнул Европу в, якобы, посягательстве на территорию Беларуси.