"Прошу хліба" на снігу: українські військові допомогли дроном жінці у Костянтинівці (відео)

У місті Костянтинівка Донецької області українські військові доставили хліб літній жінці за допомогою безпілотника. Прохання про найнеобхідніше, яке побачив оператор розвідувального дрона, вона написала просто на снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса у Facebook.
"Прошу хліба" - такий напис побачив 19-річний пілот прикордонного підрозділу "Фенікс" Максим "Малюк", пролітаючи над побитою ворогом Костянтинівкою на Донеччині", - розповіли українцям.
Уточнюється, що:
Сам Максим у коментарі про цю подію, розповів, що:
"Костянтинівка... Дивимось... Шукаємо (ворога, - Ред.)... Роздивляємось всі куточки", - поділився "Малюк".
Юнак зауважив, що саме так і помітив цей напис.
"І побачив, що це написала бабуся на снігу. І писала не в бік РФ, а саме в нашу сторону (у бік українських захисників, - Ред.). Саме в нас просила", - наголосив військовослужбовець.
"Малюк" розповів також про свої подальші дії: "Я побачив напис, сфотографував, по-перше. По-друге, вийшов на керівників - попросив дозволу на це все".
"Мені надіслали потім потрібні матеріали, тобто скид. І я скинув буханку хліба бабусі. Одне - хліб, друге - печиво. Ось так вийшло", - пригадав він.
На оприлюднених у публікації кадрах можна побачити, що після цього на снігу з'явилось нове послання від місцевої мешканки: "Дякую!".
"Завжди, коли буду бачити такі послання, я буду на них відгукуватися. Адже це наші люди, ми зобов'язані їм допомогти. Заради них ми тут", - пояснив свій вчинок пілот підрозділу "Фенікс".
