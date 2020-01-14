За прошлый год при пересечении КПВВ на Донбассе умерли 27 человек

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Медицинскую помощь предоставили более 300 людям

В Луганской и Донецкой областях за 2019 год при пересечении КПВВ умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя украинского омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского.

Также за 2019 год бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов и оказали медицинскую помощь 301 человеку.

"Сегодня я повторно обратился (направил письма) к главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко и главе Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю, с просьбой рассмотреть возможность обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей", - написал Лисянский.

Он отметил, что постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям.

Ранее сообщалось, что с 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории Донбасса.

РБК-Украина писало, что правительство упростило порядок въезда-выезда лиц и перемещение товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории.