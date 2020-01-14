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За минулий рік при перетині КПВВ на Донбасі померли 27 людей

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 21:04
За минулий рік при перетині КПВВ на Донбасі померли 27 людей
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Медичну допомогу надали понад 300 людям

У Луганській і Донецькій областях за 2019 рік при перетині КПВВ померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника українського омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського.

Також за 2019 рік бригади екстреної медичної допомоги здійснили 290 виїздів та надали медичну допомогу людині 301.

"Сьогодні я повторно звернувся (надіслав листа до голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка та голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергію Гайдаю, з проханням розглянути можливість забезпечення постійної присутності бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ Луганської та Донецької областей", - написав Лисянський.

Він зазначив, що постійна присутність бригад екстреної медичної допомоги на всіх КПВВ дозволить більш оперативно надавати медичну допомогу людям.

Раніше повідомлялося, що з 28 листопада набрав чинності новий порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території Донбасу.

РБК-Україна писало, що уряд спростив порядок в'їзду-виїзду осіб та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування для громадян України, які змушені жити на тимчасово окупованій території.

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