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За прошлые сутки к украинским портам на Дунае прошло рекордное количество судов

Фото: к украинским портам на Дунае прошло рекордное количество судов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За 27 августа в направлении украинских портов на Дунае (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тысяч тонн. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, через устье Быстрое с Черного моря в Дунай прошло семь судов, а через румынский канал Сулина – еще четыре сухогруза. С марта через дунайские порты удалось экспортировать более 4 млн тонн зерна — больше, чем всеми другими видами транспорта.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что после модернизации портов на Дунае их мощность можно увеличить до 25 млн тонн грузов в год.

В начале июля устье Быстрое судового хода Дунай — Черное море стало доступно для прохода судов, перевозящих агропродукцию. Это произошло благодаря освобождению Вооруженными Силами Украины острова Змеиный. До этого проход в украинские порты на Дунае был возможен исключительно через канал Сулина, проходящий по территории Румынии.

Ранее мы писали, что торговые суда с 12 августа снова пошли в украинские дунайские порты через устье Быстрое. Ранее оно было закрыто для прохода судов из-за подрывов кораблей на минах.

Также сообщалось, что на выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран подорвался на неизвестном устройстве. Силами экипажа была организована борьба за живучесть.

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