За минулу добу до українських портів на Дунаї пройшла рекордна кількість суден

За 27 серпня в напрямку українських портів на Дунаї (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) через гирло Бистре та Румунський канал Суліна пройшли 11 суден, загальним обсягом 45 тисяч тонн. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.
Зокрема, через гирло Бистре з Чорного моря в Дунай пройшло сім суден, а через Румунський канал Суліна – ще чотири суховантажі. З березня через дунайські порти вдалося експортувати понад 4 млн тонн зерна — більше, ніж усіма іншими видами транспорту.
У Міністерстві інфраструктури зазначають, що після модернізації портів на Дунаї їх потужність можна збільшити до 25 млн тонн вантажів на рік.
На початку липня гирло швидке суднового ходу Дунай-Чорне море стало доступним для проходу суден, що перевозять агропродукцію. Це сталося завдяки звільненню Збройними Силами України острова Зміїний. До цього прохід в українські порти на Дунаї був можливий виключно через канал Суліна, що проходить по території Румунії.
Раніше ми писали, що торговельні судна з 12 серпня знову пішли в українські Дунайські порти через гирло Бистре. Раніше воно було закрите для проходу суден через підриви кораблів на мінах.
Також повідомлялося, що на виході в Чорне море з гирла річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої. Силами екіпажу була організована Боротьба за живучість.
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