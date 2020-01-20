Прошлые контракты с "Газпромом" лишили Украину экономического роста, - "Нафтогаз"

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что прошлые контракты с "Газпромом" лишили Украину экономического роста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Так, речь идет о контрактах на поставку и транзит российского газа, заключенные в 2009 году между тогдашней главой Кабинета министров Украины Юлией Тимошенко и президентом России Владимиром Путиным. Витренко подчеркнул, что окончательная сумма контрактов превышала 250 миллиардов долларов - "едва ли не самая большая в истории человечества".

"Они (газовые контракты 2009 года, - ред.) были важнейшим фактором, который влиял на экономику Украины на протяжении 11 лет. По подсчетам, если сравнивать с европейскими нормами, работа по этим контрактам, особенно во времена Януковича, стоила Украине десятки миллиардов долларов и фактически лишила сорокамиллионную нацию стабильного экономического роста", - заявил исполнительный директор НАК.

Он добавил, что арбитражное производство, в котором "Нафтогаз" обжаловал условия контрактов, было крупнейшим в истории по суммам требований, а именно более 100 миллиардов долларов.

"Экономический рост последних лет был бы невозможным без изменения отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом" по этим контрактам и прямо связанных с этими изменениями реформ", - написал Витренко.

Напомним, российская компания "Газпром" в рамках соглашений с НАК "Нафтогаз Украины" полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупированный Донбасс.

Как писало РБК-Украина, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт о транзите газа сроком на пять лет.