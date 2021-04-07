В прошлом году омбудсмен получила на 40% больше жалоб о нарушении прав, чем в 2019

"В прошлом году в адрес уполномоченного поступило 48 405 сообщений о нарушении прав человека, что больше, чем на 40% по сравнению с 2019 годом. Большинство сообщений касалось нарушений гражданских и политических прав - 50,3%; экономических, социальных и культурных прав - 22,1%", - указано в сообщении.

По ее словам, с началом пандемии COVID-19 и карантинных мероприятий с апреля 2020 года ежемесячное количество сообщений о нарушении прав человека начало расти по сравнению с аналогичными периодами 2019 года: в мае количество сообщений выросло на 30%, в июне - на 75%, в июле - на 97%. В дальнейшем и до конца года ежемесячное количество сообщений было больше в среднем на 60%.

Денисова отметила, что в 2020 году по 92% обращений права граждан были восстановлены или предоставлены необходимые разъяснения. Продолжается рассмотрение 5% обращений, поскольку открыто производство, а 3% направлены по принадлежности в соответствующие органы.

"Профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной раде... внести на рассмотрение парламента проект постановления "О ежегодном докладе Уполномоченного ВРУ по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине за 2020 год" и рекомендовать принять его в целом", - сказано в сообщении.