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КСУ возьмется за карантин и медреформу. Попросила омбудсмен Денисова

Киев, Среда 27 января 2021 18:58
КСУ возьмется за карантин и медреформу. Попросила омбудсмен Денисова
Фото: люди в масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Конституционный суд Украины решил открыть производство касательно законности положений распоряжения Кабинета министров о карантине. Также будет рассмотрена конституционность медицинской реформы.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря.

Ходатайства касательно карантина и медреформы подала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Она попросила суд рассмотреть конституционность положений закона от 28 декабря 2014 года (№ 76-VIII), в котором отменяется мораторий на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения.

В ходатайстве утверждается, что разделение единой сети медицинских учреждений в стране на коммунальные и государственные является "искусственным" и мешает реформе здравоохранения в интересах общества и государства.

Также омбудсмен обжаловала постановления Кабинета министров касательно карантина, поскольку различные положения в документах "сформулированы нечетко" и ограничивают конституционные права на здравоохранение, медпомощь и медицинское страхование.

Напомним, что в декабре 2020 года Конституционный суд решил открывать производство по представлению 48 народных депутатов относительно конституционности ограничения работы бизнеса во время карантина. Речь идет о так называемом "карантине выходного дня".

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