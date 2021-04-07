Торік омбудсмен отримала на 40% більше скарг про порушення прав, ніж у 2019 році

"Минулого року на адресу уповноваженого надійшло 48 405 повідомлень про порушення прав людини, що більше, ніж на 40% у порівнянні з 2019 роком. Більшість повідомлень стосувалася порушень громадянських і політичних прав - 50,3%; економічних, соціальних і культурних прав - 22,1%", - вказано у повідомленні.

За її словами, з початком пандемії COVID-19 та карантинних заходів з квітня 2020 року щомісячна кількість повідомлень про порушення прав людини почала зростати порівняно із аналогічними періодами 2019 року: у травні кількість повідомлень зросла на 30%, у червні - на 75%, у липні - на 97%. Надалі і до кінця року щомісячна кількість повідомлень була більшою у середньому на 60%.

Денісова зазначила, що у 2020 році за 92% звернень права громадян було поновлено або надано необхідні роз’яснення. Триває розгляд 5% звернень, оскільки відкрито провадження, а 3% направлено за належністю до відповідних органів.

"Профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді... внести на розгляд парламенту проект постанови "Про щорічну доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні за 2020 рік" та рекомендувати ухвалити її в цілому", - сказано у повідомленні.