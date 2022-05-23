Прошла успешно. Резников отреагировал на новую встречу в формате "Рамштайн"

Сегодня, 23 мая, состоялась онлайн-встреча в формате "Рамштайн" по поводу военной помощи Украине. Заседание, участие в котором приняли более 40 стран, прошло успешно.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter .

Как заявил накануне министр обороны США Ллойд Остин, на сегодняшней встрече 20 стран мира согласились предоставить новые пакеты военной поддержки Украине в борьбе с российской агрессией.

"Встреча в формате "Рамштайн" прошла успешно", - подытожил Резников на странице в соцсети, проиллюстрировав заявление изображением "Звезды смерти" из культовой серии фильмов Star Wars.

Напомним, по словам главы Пентагона, Дания вызвалась передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним.

Кроме того, Пентагон анонсировал проведение третьей встречи в формате "Рамштайн". На этот раз она должна состояться в Брюсселе.

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