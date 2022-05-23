Пройшла успішно. Резніков відреагував на нову зустріч у форматі "Рамштайн"

Сьогодні, 23 травня, відбулася онлайн-зустріч у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні. Засідання, участь в якому взяли понад 40 країн, пройшло успішно.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter .

Як заявив напередодні міністр оборони США Ллойд Остін, на сьогоднішній зустрічі 20 країн світу зголосилися надати нові пакети військової підтримки Україні у боротьбі з російською агресією.

"Зустріч у форматі "Рамштайн" пройшла успішно", - підсумував Резніков на сторінці у соцмережі, проілюструвавши свою заяву зображенням "Зірки смерті" з культової серії фільмів Star Wars.

Нагадаємо, за словами глави Пентагону, Данія зголосилася передати Україні протикорабельні ракети "Гарпун" та пускові установки до них.

Крім того, Пентагон анонсував проведення третьої зустрічі у форматі "Рамштайн". Цього разу вона має відбутися у Брюсселі.

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