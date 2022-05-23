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Пройдет в Брюсселе. Названа дата следующей встречи "Рамштайн" по Украине

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Вашингтон, Понедельник 23 мая 2022 20:26
Пройдет в Брюсселе. Названа дата следующей встречи "Рамштайн" по Украине Фото: следующая встреча "Рамштайн" по Украине пройдет в Брюсселе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Следующая встреча Контактной группы по Украине пройдет в Брюсселе. Заседание министров обороны стран-союзниц запланировано на 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговый брифинг в Пентагоне.

"Я созову Контактную группу для нашей третьей встречи в следующем месяце и соберемся лично на этот раз, 15 июня, на полях министерского совещания НАТО в Брюсселе", - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Он добавил, что встреча не будет мероприятием НАТО. Однако, по его словам, необходимо наращивать темп таких заседаний.

Напомним, сегодня прошло второе заседание Контактной группы по Украине, получившей негласное название "Рамштайн". На встрече присутствовали министры обороны более 40 стран, включая главу Пентагона Ллойда Остина.

Отметим, в конце апреля прошла первая встреча Контактной группы по Украине, на которой присутствовали представители более 40 стран. Заседание проходило на военной базе США "Рамштайн" в Германии. Позднее в Пентагоне заявили, что такие саммиты станут ежемесячными.

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