Пройдет в Брюсселе. Названа дата следующей встречи "Рамштайн" по Украине

Следующая встреча Контактной группы по Украине пройдет в Брюсселе. Заседание министров обороны стран-союзниц запланировано на 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговый брифинг в Пентагоне .

"Я созову Контактную группу для нашей третьей встречи в следующем месяце и соберемся лично на этот раз, 15 июня, на полях министерского совещания НАТО в Брюсселе", - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Он добавил, что встреча не будет мероприятием НАТО. Однако, по его словам, необходимо наращивать темп таких заседаний.