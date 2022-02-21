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За прошедшую неделю выписано на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировано, - Ляшко

Новина українською →
Украина, Понедельник 21 февраля 2022 11:12
За прошедшую неделю выписано на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировано, - Ляшко Фото: в Украине уменьшается количество госпитализаций (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Украине фиксируется стабилизация ситуации с коронавирусом. В частности, уменьшается количество госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Количество госпитализаций также уменьшается вторую неделю подряд. За прошедшую неделю в больницы были госпитализированы 20 402 пациента, что на 4 тысячи меньше чем на предыдущей неделе", - сказал министр.

По его словам, прошедшая неделя была первой из последних шести, когда количество выписанных из больниц пациентов больше, чем количество госпитализированных.

"За прошедшую неделю выписано на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировано". - добавил Ляшко.

Глава Минздрава заявил, что недельное количество COVID-госпитализаций уменьшается в 21 из 25 регионов Украины. В остальных 4 регионах - Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская области - ситуация остается контролируемой.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 13 562 новых случая коронавирус кроме того, в больницу госпитализированы 1886 людей.

Как сообщало РБК-Украина ранее, пять регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина, а именно Закарпатская, Ивано-Франковская. Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.

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