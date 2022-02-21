За прошедшую неделю выписано на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировано, - Ляшко
В Украине фиксируется стабилизация ситуации с коронавирусом. В частности, уменьшается количество госпитализаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко.
"Количество госпитализаций также уменьшается вторую неделю подряд. За прошедшую неделю в больницы были госпитализированы 20 402 пациента, что на 4 тысячи меньше чем на предыдущей неделе", - сказал министр.
По его словам, прошедшая неделя была первой из последних шести, когда количество выписанных из больниц пациентов больше, чем количество госпитализированных.
"За прошедшую неделю выписано на 4 тысячи человек больше, чем госпитализировано". - добавил Ляшко.
Глава Минздрава заявил, что недельное количество COVID-госпитализаций уменьшается в 21 из 25 регионов Украины. В остальных 4 регионах - Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская области - ситуация остается контролируемой.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 13 562 новых случая коронавирус кроме того, в больницу госпитализированы 1886 людей.
Как сообщало РБК-Украина ранее, пять регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина, а именно Закарпатская, Ивано-Франковская. Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.