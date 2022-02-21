ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За минулий тиждень виписано на 4 тисячі осіб більше, ніж госпіталізовано, - Ляшко

Новость на русском →
Україна, Понеділок 21 лютого 2022 11:12
За минулий тиждень виписано на 4 тисячі осіб більше, ніж госпіталізовано, - Ляшко Фото: в Україні зменшується кількість госпіталізацій (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В Україні фіксується стабілізація ситуації з коронавірусом. Зокрема, зменшується кількість госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль. За минулий тиждень до лікарень було госпіталізовано 20 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше ніж попереднього тижня", - сказав міністр.

За його словами, минулий тиждень був першим з останніх шести, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів є більшою, ніж кількість госпіталізованих.

"За минулий тиждень виписано на 4 тисячі осіб більше, ніж госпіталізовано". - додав Ляшко.

Глава Мінохорониздоров'я заявив, що тижнева кількість COVID-госпіталізацій спадає у 21 з 25 регіонів України. У решті 4 регіонів - Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська області - ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні було зафіксовано 13 562 нових випадки коронавірусу, крім того, в лікарні госпіталізовано 1886 людей.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, п'ять регіонів України знаходяться в "червоній" зоні карантину, а саме Закарпатська, Івано-Франківська. Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць