За минулий тиждень виписано на 4 тисячі осіб більше, ніж госпіталізовано, - Ляшко

В Україні фіксується стабілізація ситуації з коронавірусом. Зокрема, зменшується кількість госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль. За минулий тиждень до лікарень було госпіталізовано 20 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше ніж попереднього тижня", - сказав міністр.

За його словами, минулий тиждень був першим з останніх шести, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів є більшою, ніж кількість госпіталізованих.

"За минулий тиждень виписано на 4 тисячі осіб більше, ніж госпіталізовано". - додав Ляшко.

Глава Мінохорониздоров'я заявив, що тижнева кількість COVID-госпіталізацій спадає у 21 з 25 регіонів України. У решті 4 регіонів - Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська області - ситуація залишається контрольованою.