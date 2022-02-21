ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Карантин в Украине. В "красной" зоне пять областей, еще четыре - в "желтой"

Новина українською →
Украина, Понедельник 21 февраля 2022 09:07
Карантин в Украине. В "красной" зоне пять областей, еще четыре - в "желтой" Фото: в "красной" зоне пять областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине по состоянию на 21 февраля пять областей находятся в "красной" зоне карантина. В этих регионах действуют ужесточенные эпидемические правила.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.

На "красном" эпидемическом уровне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая областях. В этих регионах фиксируются проблемы с коэффициентом заражения коронавирусом и превышен уровень госпитализаций.

В "желтой" зоне карантина по-прежнему находятся Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области. Все остальные регионы, в том числе и Киев, отнесены к "оранжевом" уровню эпидемического зонирования.

Карантин в Украине. В &quot;красной&quot; зоне пять областей, еще четыре - в &quot;желтой&quot;

Напомним, что за минувшие сутки в Украине подтвердили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в стране замедлились темпы вакцинации против COVID-19. За сутки, 20 февраля, медики сделали всего 17 тысяч прививок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Коронавирус
NEWS
Под обстрелом оккупантов. Как прошли выходные на Донбассе: что нужно знать
Под обстрелом оккупантов. Как прошли выходные на Донбассе: что нужно знать
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц