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За прошедший день ВСУ уничтожили два истребителя и два ударных вертолета Ка-52

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Воскресенье 13 марта 2022 02:23
За прошедший день ВСУ уничтожили два истребителя и два ударных вертолета Ка-52 Сбитый самолет РФ
Автор: Константин Широкун

Ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, колонны на марше и другие цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

12 марта по нескольким военным объектам Воздушных Сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты были перехвачены противовоздушной обороной. В то же время большинство из них таки попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Больше всего пострадал военный аэродром в Василькове.

Кроме того, противовоздушная оборона государства сегодня записала на свой счет два российских ударных вертолета Ка-52, один истребитель Су-34, один неустановленный истребитель (вероятно Су-30СМ или Су-34, а также два беспилотных летательных аппарата. Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, требующих уточнения и подтверждения.

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