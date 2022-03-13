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За минулий день ЗСУ знищили два винищувачі і два ударні вертольоти Ка-52

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Неділя 13 березня 2022 02:23
За минулий день ЗСУ знищили два винищувачі і два ударні вертольоти Ка-52 Збитий літак РФ
Автор: Константин Широкун

Ударна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по наземних цілях-це скупчення ворожої техніки і живої сили, колони на марші та інші цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

12 березня по кількох військових об'єктах Повітряних Сил нанесені потужні ракетні удари. Три крилаті ракети були перехоплені протиповітряною обороною. У той же час більшість з них таки потрапили в цілі, завдавши шкоди військовій і цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждав військовий аеродром у Василькові.

Крім того, протиповітряна оборона держави сьогодні записала на свій рахунок два російських ударних вертольоти Ка-52, один винищувач Су-34, один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30СМ або Су-34, а також два безпілотних літальних апарати. Є дані і про поразку двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження.

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