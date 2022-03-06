Вместо прощеного будет Судный день, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы не простим сотни жертв, тысячи страданий. Он отметил, что вместо прощеного дня будет Судный.

"Украинцы, сегодня прощенное воскресенье. День, когда мы всегда просили прощения, друг у друга, у всех людей, у Бога. Но кажется, сегодня, много кто не вспомнил про этот день. Не вспомнил обязательные слова: "прости меня". И обязательный ответ: "Бог простит, и я прощаю". Кажется, эти города сегодня потеряли смысл. По крайне мере, частично. После всего, что мы пережили", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не простит того ужаса и всего, что произошло за эти дни в нашей стране.

"Мы не простим! Мы не простим расстрелянных жилых домов. Мы не простим ракету, которая наша ПВО сбила сегодня над Охмадтетом. И еще более 500 таких ракет, которые ударили по нашей земле. По Украине, по нашим людям, детям. Мы не простим расстрелы безоружных людей! Разрушение нашей инфраструктуры. Мы не простим сотни жертв, тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит, ни сегодня, ни завтра, никогда! И вместо прощеного будет судный день. Я уверен в этом", - добавил президент.

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