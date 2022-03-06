Замість прощеного буде Судний день, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ми не пробачимо сотні жертв, тисячі страждань. Він зазначив, що замість прощеного дня буде Судний.

"Українці, сьогодні Прощена неділя. День, коли ми завжди просили вибачення, один в одного, у всіх людей, у Бога. Але здається, сьогодні, багато хто не згадав про цей день. Не згадав обов'язкові слова:"прости мене". І обов'язкова відповідь:"Бог простить, і я прощаю". Здається, ці міста сьогодні втратили сенс. Принаймні, частково. Після всього, що ми пережили", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не пробачить того жаху і всього, що сталося за ці дні в нашій країні.

"Ми не пробачимо! Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків. Ми не пробачимо ракету, яка наша ППО збила сьогодні над Охматдитом. І ще понад 500 таких ракет, які вдарили по нашій землі. По Україні, по нашим людям, дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей! Руйнування нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні жертв, тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить, ні сьогодні, ні завтра, ніколи! І замість прощеного буде Судний день. Я впевнений у цьому", - додав президент.

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