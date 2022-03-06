ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Замість прощеного буде Судний день, - Зеленський

Новость на русском →
Неділя 06 березня 2022 23:06
Замість прощеного буде Судний день, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (president. gov. иа)
Автор: Анна Шиканова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ми не пробачимо сотні жертв, тисячі страждань. Він зазначив, що замість прощеного дня буде Судний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента 6 березня.

"Українці, сьогодні Прощена неділя. День, коли ми завжди просили вибачення, один в одного, у всіх людей, у Бога. Але здається, сьогодні, багато хто не згадав про цей день. Не згадав обов'язкові слова:"прости мене". І обов'язкова відповідь:"Бог простить, і я прощаю". Здається, ці міста сьогодні втратили сенс. Принаймні, частково. Після всього, що ми пережили", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не пробачить того жаху і всього, що сталося за ці дні в нашій країні.

"Ми не пробачимо! Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків. Ми не пробачимо ракету, яка наша ППО збила сьогодні над Охматдитом. І ще понад 500 таких ракет, які вдарили по нашій землі. По Україні, по нашим людям, дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей! Руйнування нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні жертв, тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить, ні сьогодні, ні завтра, ніколи! І замість прощеного буде Судний день. Я впевнений у цьому", - додав президент.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Зеленський відреагував на анонсовані РФ обстріли українських підприємств ОПК.

Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати