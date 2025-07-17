Прощавай, "пивний живіт": три вправи, які приберуть його без спортзалу

Планка

Планка - це ізометрична вправа, яка задіює весь кор, включаючи м'язи живота, спини та сідниць. Вона чудово зміцнює м'язи-стабілізатори та покращує поставу.

Як виконувати:

Прийміть упор лежачи, спираючись на передпліччя та носки.

Тіло має утворювати пряму лінію від голови до п'ят.

Переконайтеся, що лікті розташовані чітко під плечима.

Утримуйте цю позицію, напружуючи м'язи кора.

Підйоми ніг лежачи

Ця вправа зосереджена на нижніх м'язах преса, ключовій зоні для зменшення "пивного живота".

Як виконувати:

Ляжте на спину на килимок, витягнувши ноги.

Підніміть прямі ноги разом до стелі.

Повільно опустіть ноги до підлоги, не торкаючись її, і знову підніміть.

Велосипед

Вправа "велосипед" поєднує рух і м'язове скорочення, щоб задіяти як верхні, так і нижні м'язи преса.

Як виконувати: